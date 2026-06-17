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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohen Sachschaden auf der B105 bei Ribnitz-Damgarten (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 17.06.2026 um 14:30 Uhr erhielt die Polizei in Ribnitz-Damgarten Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 89-jährige deutsche Fahrer eines PKW Peugeots auf Höhe der Recknitzbrücke (Passbrücke) von einer Nebenanlage auf die B105 in Richtung Damgarten auf. Dabei übersah er eine aus Damgarten kommende, vorfahrtsberechtigte, 72-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Skoda. Es kam zum Zusammenstoß der PKW, wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in die Boddenklinik in Ribnitz-Damgarten gebracht wurden.

Der entstandene Sachschaden von ca. 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen werden.

Bei der Bergung der Fahrzeuge wurden Betriebsmittel freigesetzt und die B105 verschmutzt. Die Fahrbahn musste daraufhin gereinigt werden.

Während der polizeilichen Maßnahmen musste die B105 teilweise voll- bzw. halbseitig gesperrt werden.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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