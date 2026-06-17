Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und hohen Sachschaden auf der B105 bei Ribnitz-Damgarten (LK V-R)

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am 17.06.2026 um 14:30 Uhr erhielt die Polizei in Ribnitz-Damgarten Kenntnis von einem Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr der 89-jährige deutsche Fahrer eines PKW Peugeots auf Höhe der Recknitzbrücke (Passbrücke) von einer Nebenanlage auf die B105 in Richtung Damgarten auf. Dabei übersah er eine aus Damgarten kommende, vorfahrtsberechtigte, 72-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW Skoda. Es kam zum Zusammenstoß der PKW, wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in die Boddenklinik in Ribnitz-Damgarten gebracht wurden.

Der entstandene Sachschaden von ca. 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch eine beauftragtes Abschleppunternehmen geborgen werden.

Bei der Bergung der Fahrzeuge wurden Betriebsmittel freigesetzt und die B105 verschmutzt. Die Fahrbahn musste daraufhin gereinigt werden.

Während der polizeilichen Maßnahmen musste die B105 teilweise voll- bzw. halbseitig gesperrt werden.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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