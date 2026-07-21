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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollidiert

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

In den späten Stunden des gestrigen Abends befuhr ein 20-jähriger Fahrer eines Traktors die Lüderbacher Straße in Ifta und beabsichtige nach rechts in die Kasseler Straße einzubiegen. Offenbar übersah er dabei einen 41-jährigen vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Peugeot, sodass es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer kam. Infolgedessen war der Peugeot nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
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Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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