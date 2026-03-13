Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt zu Bekanntem endet mit Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 13.03.2026 um 19:15 Uhr wurde ein 38-Jähriger aus der VG Edenkoben mit einem Kleinkraftrad auf der Bundesstraße 39 zwischen Neustadt/W. und Lambrecht/ Pfalz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu deinem Bekannten. Während der Kontrolle des Fahrers konnte festgestellt werden, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, das Kleinkraftrad unbefugt nutzte und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel und Alkohol stand. Entsprechende Vortests ergaben einen Wert von 1,10 Promille, sowie die Beeinflussung durch Cannabis und Amphetamin. Der Fahrzeugschlüssel wurde letztlich sichergestellt und dem 38-Jäöhirgen eine Blutprobe entnommen. Nun kommen auf diesen mehrere Strafverfahren zu. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell