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Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: 20260630.2: Heist - Polizei nimmt Mann nach sexuellem Übergriff auf Kinder fest - Folgemeldung

Heist (ots)

   - Folgemeldung zu https://t1p.de/7fwx1 -

Nach intensiver Ermittlungsarbeit durch die Kriminalpolizei Pinneberg und die Staatsanwaltschaft Itzehoe beantragte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Itzehoe Haftbefehl gegen den Mann, der im Verdacht steht vergangenen Samstag (27.06.2026) zwei Mädchen im Alter von 9 und 10 Jahren sexuell missbraucht zu haben.

Der festgenommene 35 Jahre alte deutsche Tatverdächtige wurde im Laufe des heutigen Tages der Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Itzehoe vorgeführt, welche den Haftbefehl aufgrund von Wiederholungsgefahr erließ.

Der Tatverdächtige befindet sich nun in der JVA.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Niklas Stäß
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

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