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Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Verkehrsunfall mit Personenschaden - 11-jähriges Mädchen verletzt

Lippe (ots)

Lemgo. Am 17.07.2026 gegen 11.30 Uhr ereignete sich in Lemgo in der Liebigstraße ein Verkehrsunfall mit Personenschaden, bei dem ein 11-jähriges Mädchen verletzt wurde. Ein 54-Jähriger Lemgoer befuhr auf seinem Kraftrad die Liebigstraße in Lemgo in Fahrtrichtung Ohmstraße. Im Gegenverkehr hielt ein Linienbus, aus welchem die 11-Jährige ausstieg und unvermittelt hinter dem Bus auf die Fahrbahn trat. Dabei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Unfallbeteiligten. Die 11-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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