Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Jugendlicher Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein jugendlicher Radfahrer zog sich am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall mit einem Pkw in Bretten leichte Verletzungen zu.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein 43-jähriger Autofahrer gegen 17:20 Uhr auf der Hauptstraße westwärts in Richtung Rinklingen. An der Einmündung zur Sprantaler Straße bog er nach links ab und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden Fahrradfahrer. Der Pkw erfasste den 17-Jährigen, der in der Folge zunächst auf die Motorhaube und schließlich gegen die Windschutzscheibe prallte.

Wohl auch aufgrund des getragenen Fahrradhelms erlitt der Jugendliche nach ersten Untersuchungen glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Zur weiteren Abklärung wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 5.500 Euro.

Fabian Sauer, Pressestelle

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