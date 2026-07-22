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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision

Gräfenroda (Ilm-Kreis) (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich heute Morgen, gegen 06.00 Uhr in der Ilmenauer Straße. Ein 63-jähriger Fahrer eines Ford fuhr in Richtung Ortsmitte und beabsichtigte an einer 57-jährigen Fahrradfahrerin vorbeizugelangen um anschließend nach rechts in die Anspielgasse einzubiegen. Dabei touchierte der Mann die 57-Jährige, sodass diese zu Fall kam. Die Frau wurde verletzt und kam in ein Krankenhaus. Nach derzeitgen Erkenntnissen trug die Fahrradfahrerin zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles keinen Fahrradhelm. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass Helme vor schweren oder tödlichen Verletzungen schützen können und immer ein Teil der Fahrradbekleidung sein sollten. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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