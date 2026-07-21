Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schwer verletzt

Gotha (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich gestern Nachmittag in der Gleichenstraße. Auf Höhe einer Ampelanlage überquerte ein 56-jähriger Fahrer eines E-Bikes die Straße, als gleichzeitig eine 42-Jährige mit ihrem Suzuki in Richtung Salzgitter Straße fuhr. Die beiden Verkehrsteilnehmer kollidierten. Der Fahrradfahrer kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Er trug nach derzeitigen Erkenntnissen zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalles keinen Fahrradhelm. Der Mann wurde mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Zeugen, die sich gegen 16.20 Uhr am genannten Unfallort befanden und insbesondere Angaben zur Ampelphase machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0182469/2026) in Verbindung zu setzen. (jd)

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