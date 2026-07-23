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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wildunfälle

LPI Gotha (Landkreis Gotha, Ilm-Kreis, Wartburgkreis) (ots)

Im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Gotha wurden gestern 
Abend sechs Wildunfälle registriert. Unter anderem in Tonna, Emleben,
Stadtilm und Großbreitenbach querten plötzlich Rehe die Fahrbahn, 
sodass die Fahrzeugführer mit den Wildtieren kollidierten. An allen 
Pkw entstanden unfallbedingte Sachschäden. Die erfassten Wildunfälle 
ereigneten sich allesamt im Zeitraum zwischen 21.50 Uhr und 23.40 
Uhr.

Die LPI Gotha empfiehlt:

-Achten Sie auf Warnhinweise am Straßenrand

-Passen Sie die Fahrgeschwindigkeit auf die Sicht- und 
Lichtverhältnisse an und halten Sie den erforderlichen Abstand zum 
vorausfahrenden Fahrzeug

-Ein Tier kommt selten allein! Wenn ein Tier die Straße überquert 
hat, ist mit weiterem Wildwechsel zu rechnen
 
-Fernlicht kann Wildtiere irritieren, so dass sie wie erstarrt auf 
der Straße stehen bleiben können. Daher lieber Fernlicht ausschalten,
kontrolliert abbremsen und hupen. Beim Abbremsen auch auf den 
nachfolgenden Verkehr achten.
 
-Ist eine Kollision nicht vermeidbar: Lenkrad festhalten, Spur halten
und kontrolliert abbremsen.
 
Sollte es zum Unfall gekommen sein, ist die Unfallstelle zunächst zu 
sichern (z.B. Warnblinkanlage einschalten, Warndreieck aufstellen). 
Anschließend sollte die Polizei oder der Jagdausübungsberechtigte 
informiert werden. Gegen eine Gebühr wird eine 
Wildunfallbescheinigung für die Versicherung ausgestellt. Für die 
spätere Schadensregulierung kann es hilfreich sein, die Unfallspuren 
fotografisch zu dokumentieren. Auf keinen Fall darf ein totes Tier 
mitgenommen werden. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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