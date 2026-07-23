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Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern führte die Polizei Geschwindigkeitsmessungen auf der L1048, zwischen Marlishausen und Arnstadt durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 70km/h sowie 60 km/h für Lkw. 1184 Fahrzeuge passierten die Messstelle, 141 davon zu schnell. Ein Fahrzeugführer durchfuhr den Bereich mit 111 km/h. die Geschwindigkeitsverstöße werden gemäß bundeseinheitlichem Tatbestandskatalog durch die Zentrale Bußgeldstelle geahndet. Bescheide werden postalisch zugestellt. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

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