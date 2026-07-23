Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nicht mehr fahrbereit

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Heute, gegen 02.00 Uhr befuhr eine 67-Jährige mit ihrem Peugeot die Ilmenauer Straße in Richtung "Am Obertunk" hinter einem Lkw. Auf Höhe eines Mehrfamilienhauses betrat offenbar plötzlich ein bislang unbekannter Fußgänger die Fahrbahn (hinter dem Lkw) um die Straße zu überqueren. Die 67 Jahre alte Frau wich aus, um eine Kollision zu vermeiden. Dabei kam der Peugeot von der Fahrbahn ab und geriet in ein Gebüsch, wo er zum Stillstand kam. Der Pkw war infolgedessen nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Fußgänger oder dessen Aufenthaltsort tätigen können. Hinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0184537/2026) entgegen. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell