LPI-GTH: Radsätze entwendet
Gotha (ots)
In der Zeit zwischen dem 22. Juli, 18.00 Uhr und gestern, 06.30 Uhr entwendeten Unbekannte zwei Radsätze von Ausstellungsfahrzeugen eines Autohauses in der Harjesstraße. Zuvor waren der oder die Täter widerrechtlich auf das Grundstück gelangt. Der Beuteschaden beläuft sich auf ungefähr 16.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0184636/2026) entgegen. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
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