Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Geschäftsgebäude

Gotha (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es zu einem Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in der Weimarer Straße. In einem Geschäftsgebäude zwischen der Weinbergstraße und der Bertha-Schneyer-Straße kam es offenbar zu einem Schwelbrand und folgend zur massiven Rauchentwicklung. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache sowie die Höhe des Sachschadens sind jetzt Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Aufgrund des Einsatzes kam es im Bereich zu Verkehrseinschränkungen. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell