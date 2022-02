Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgefahren

Apolda (ots)

Am 03.02.2022, gegen 08:45 Uhr kam es auf dem Heidenberg in Apolda zu einem Unfall als eine 56jährige und eine 22jährige in dieser Reihenfolge von der Robert-Koch-Straße nach links auf den Heidenberg abbiegen wollten. Entgegen kam den beiden ein Rettungswagen mit eingeschaltetem Sondersignal, so dass die ältere Frau ihren Pkw Opel stoppte, um diesen passieren zu lassen. Die nachfolgende 22jährige Audi-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, in Höhe von ca. 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

