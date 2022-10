LPI-GTH: Motorradfahrer gestürzt und verletzt

Gotha (ots) - Am frühen Samstagabend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren männlichen Personen auf dem Coburger Platz in Gotha. Selbst während der polizeilichen Aufnahme setzten sich die Handlungen teilweise fort. Ein 38-Jähriger Gothaer leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand und wurde in Gewahrsam genommen. Gegen alle Beteiligten wurden entsprechende ...

