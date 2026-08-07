Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher flüchtet aus Drogeriemarkt

Erfurt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat gestern Abend einen Einbrecher im Erfurter Stadtteil Moskauer Platz auf frischer Tat überrascht. Gegen 23:50 Uhr wurde der Mann durch die Alarmanlage eines Drogeriemarktes aufmerksam. Von seinem Balkon aus beobachtete und filmte er den Täter, der mit Beute über eine Grünfläche in Richtung Straße der Nationen flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Unbekannte die Hintertür des Geschäfts aufgehebelt und sich so Zutritt zum Lagerbereich verschafft. Im Inneren brach er weitere Türen auf und entwendete u. a. mehrere Geldkassetten. Auf seiner Flucht ließ der Täter Teile seiner Beute zurück. Im Rahmen der Fahndung fanden Polizisten in einem Gebüsch u. a. zwei Geldkassetten, ein schwarzes Shirt sowie das vermutlich verwendete Hebelwerkzeug. Der Täter konnte nicht mehr festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls auf. (DS)

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