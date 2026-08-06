Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei E-Scooter-Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestoppt

Erfurt (ots)

Gleich zwei E-Scooter-Fahrer haben Polizeibeamte am Mittwoch (05.08.2026) in Erfurt unter dem Einfluss berauschender Mittel aus dem Verkehr gezogen. Gegen 15:50 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung in der Friedrich-Engels-Straße einen 25-jährigen E-Scooter-Fahrer. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Wenige Stunden später überprüften die Beamten gegen 21:30 Uhr einen 23-jährigen E-Scooter-Fahrer im Juri-Gagarin-Ring. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 0,7 Promille. Für beide Männer war die Fahrt beendet. Sie mussten sich jeweils einer Blutentnahme unterziehen. Gegen sie wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Im Falle der Rechtskraft erwarten die Fahrer ein Bußgeld von mindestens 500 Euro, Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot. (DS)

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