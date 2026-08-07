Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 17-Jähriger bei Diebstahl von Musikbox verletzt

Erfurt (ots)

Unbekannte haben am Donnerstagabend (06.08.2026) im Erfurter Stadtpark eine Musikbox gestohlen und dabei einen 17-Jährigen verletzt. Gegen 21:50 Uhr nahmen die Täter die etwa 350 Euro teure Musikbox eines 30-Jährigen an sich und versuchten damit zu flüchten. Als ein 17-Jährige die Unbekannten aufforderte, die Box zurückzugeben, schlug ihm einer der Täter mit der Faust ins Gesicht. Der Jugendliche wurde dabei leicht verletzt, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Ein unbeteiligter Zeuge sprach die Gruppe anschließend an und konnte die Musikbox zurück erlangen. Sie wurde schließlich an den 30-jährigen Eigentümer übergegeben. Die Polizei nahm die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls auf. (DS)

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