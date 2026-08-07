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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zu schnell trotz schlechter Fahrbahn und Baustelle

Erfurt (ots)

Zehn Geschwindigkeitsverstöße haben Polizisten am Donnerstagvormittag (06.08.2026) bei einer stationären Verkehrskontrolle in der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Erfurt festgestellt. Zwischen 09:30 Uhr und 10:40 Uhr überprüften die Beamten die Einhaltung der dort zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Trauriger Spitzenreiter war ein 24-jähriger Audi-Fahrer, der mit 56 km/h gemessen wurde und damit deutlich zu schnell unterwegs gewesen war. Insgesamt stellten die Polizisten zehn Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie einen Fahrzeugmangel fest.

Die Geschwindigkeitskontrollen sind gerade in diesem Bereich wichtig für die Verkehrssicherheit. Die Fahrbahn der Martin-Andersen-Nexö-Straße befindet sich in einem schlechten Zustand, zudem finden dort Bauarbeiten statt. Umso wichtiger ist es, die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit einzuhalten und die Fahrweise den Straßenverhältnissen anzupassen. Die Erfurter Polizei wird daher auch weiterhin entsprechende Verkehrskontrollen durchführen und festgestellte Verstöße konsequent ahnden. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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