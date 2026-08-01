Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendiebstahl mit Folgen

Erfurt (ots)

Am Freitagnachmittag beobachtete der Ladendetektiv eines Erfurter Supermarktes einen 39-Jährigen dabei, wie dieser sich einen Rucksack im Wert von ca. 80 Euro aus der Warenauslage nahm und anschließend mit diesem das Geschäft, ohne zu bezahlen, verließ. Bevor der Dieb den Ort des Geschehens unerkannt verlassen konnte, konnte er durch den Ladendetektiv festgehalten werden. Nachdem der Rucksack wieder zurückgegeben wurde, dachte sich der Täter, dass die Sache damit erledigt sei. Er nahm beide Beine in die Hand, begab sich in Windeseile zu seinem, auf dem Parkplatz abgestellten, Pkw und beabsichtigte wegzufahren. Da der Detektiv, zur Anzeigenerstattung bei der Polizei, noch weitere Angaben vom Ladendieb benötigte, folgte er ihm bis zum Parkplatz. Bevor es ihm gelang den Dieb an der Weiterfahrt zu hindern fuhr dieser jedoch mit seinem Pkw über den Fuß des Detektivs. Dieser musste daraufhin zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht werden. (TK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell