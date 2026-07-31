Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Müllcontainer in Brand geraten

Erfurt (ots)

Zwei Müllcontainer sind bereits am Mittwochabend (29.07.2026) in Erfurt in Brand geraten. Gegen 20:15 Uhr wurden die beiden 1.100-Liter-Behälter in der Karlstraße durch das Feuer beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig, sodass Schlimmeres verhindert werden konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die Brandursache unklar. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Brand durch Fremdeinwirkung verursacht wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung aufgenommen. (DS)

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