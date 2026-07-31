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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zahlreiche Straftaten bei Verkehrskontrolle aufgedeckt

Erfurt (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hat die Erfurter Polizei am Donnerstagmittag (30.07.2026) in der Friedrich-Engels-Straße gleich mehrere Straftaten aufgedeckt. Gegen 12:10 Uhr kontrollierten die Beamten einen 23-jährigen Ford-Fahrer. Dabei stellte sich heraus, dass der polizeibekannte Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter Drogeneinfluss stand. Zudem waren an dem Fahrzeug gestohlene Kennzeichen mit zur Fahndung ausgeschriebenen amtlichen Siegeln angebracht. Im Fahrzeug fanden die Polizisten außerdem eine zugriffsbereit mitgeführte Softairwaffe. In der Gürteltasche des 23-Jährigen entdeckten sie darüber hinaus eine geringe Menge einer kristallinen Substanz, bei der es sich mutmaßlich um Betäubungsmittel handelt. Der 23-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme auf eine Dienststelle begleiten. Gegen ihn wurden mehrere Ermittlungsverfahren, u. a. wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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