Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ladendiebe flüchten ohne Beute

Erfurt (ots)

Samstagabend (18.07.2026) kam es in einer Erfurter Parfümerie zu einem Ladendiebstahl mit einer Waffe. Zwei bislang unbekannte Männer stahlen aus einer Warenauslage in dem Geschäft in der Nordhäuser Straße ein Parfum im Wert von etwa 70 Euro. Ein Mitarbeiter beobachtete den Diebstahl und stellte die beiden Täter. Die Unbekannten gaben ihre Beute daraufhin wieder heraus, flüchteten jedoch anschließend vom Tatort. Zwei Mitarbeiter der Parfümerie eilten den Tatverdächtigen nach und wurden durch diese mit einem Pfefferspray verletzt. Die Täter konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht gestellt werden. Die Polizei hat Ermittlungen zu einem Diebstahl mit Waffe eingeleitet. (SO)

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