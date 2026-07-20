Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spielekonsole bei Wohnungseinbruch gestohlen

Erfurt (ots)

Auf eine Spielekonsole hatten es Einbrecher am Wochenende im Erfurter Norden abgesehen. Die Täter brachen im Tatzeitraum von Freitag (17.07.2026) bis Samstag (18.07.2026) in eine Wohnung in der Gisperslebener Straße ein. Die Unbekannten stahlen aus der Wohnung eine Spielekonsole, eine Kamera, Bekleidung und eine Geldbörse samt Führerschein. Der Gesamtwert der Beute beträgt etwa 500 Euro. Der entstandene Sachschaden wurde auf circa 75 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte Spuren und hat Ermittlungen zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl aufgenommen. (SO)

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