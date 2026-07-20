Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat in Erfurt gesprengt

Erfurt (ots)

Ein Zigarettenautomat in Erfurt wurde am vergangenen Wochenende zum Ziel unbekannter Diebe. Die Täter sprengten Freitagnacht (17.07.2026) den Automaten in der Moskauer Straße. Anschließend stahlen sie eine unbekannte Anzahl an Zigaretten und Bargeld und flüchteten unerkannt. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Automat vermutlich gegen 02:30 Uhr gesprengt. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion eingeleitet. (SO)

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