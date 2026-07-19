Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach entwendetem Fahrzeug

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Sömmerda (ots)

In der Nacht von Samstag (18.07.2026) zu Sonntag (19.07.2026) entwendeten bislang unbekannte Täter im Rohrhammerweg in Sömmerda einen schwarzen Jeep. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen SÖM-O 1001 wurde auf bislang unbekannte Weise entwendet.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftfahrzeugs aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Wer Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sömmerda unter 0361 574325100 zu melden. Jede Beobachtung kann für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

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