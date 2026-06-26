Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Küchenbrand in Mehrfamilienhaus

Erfurt (ots)

Zu einem Brandfall in einem Mehrfamilienhaus kam es gestern Abend (25.06.2026) im Erfurter Norden. Nach ersten Ermittlungen geriet gegen 18:20 Uhr ein Geschirrhandtuch auf einer eingeschalteten Herdplatte in einer Wohnung in der Moskauer Straße in Brand. Daraufhin kam es zur Rauchentwicklung und einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben, es kam zu keinerlei Beschädigungen am Gebäude. Die 64-jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. (SO)

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