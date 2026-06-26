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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizei erwischt betrunkenen Fahrradfahrer

Sömmerda (ots)

Kurz nach Mitternacht stoppte die Polizei in Sömmerda heute Nacht (26.06.2026) einen betrunkenen Fahrradfahrer. Der 43-Jährige war um 00:45 Uhr in der Frohndorfer Straße unterwegs gewesen, als die Beamten auf ihn aufmerksam wurden. Ein Atemalkoholtest ergab fast 1,9 Promille. Damit war die Fahrt für den Mann beendet. Er musste die Polizisten stattdessen in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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