Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Falscher 10-Euro-Schein

Erfurt (ots)

Gestern Abend (25.06.2026) versuchte ein Mann in Erfurt seinen Einkauf mit Falschgeld zu bezahlen. Der 42-Jährige übergab das sogenannte Falsifikat gegen 23:45 Uhr einem Kassierer in einem Geschäft in der Erfurter Innenstadt. Nach intensiver Prüfung stellte der Angestellte fest, dass es sich bei dem 10-Euro-Schein um eine Fälschung handelte. Die Polizei wurde hinzugerufen und stellte das Falsifikat sicher. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld wurde eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, Bargeld aufmerksam zu prüfen. Echtheitsmerkmale wie Wasserzeichen, Sicherheitsfaden und fühlbare Reliefs sollten kombiniert kontrolliert werden. Bei Zweifeln sollte der Schein nicht weitergegeben werden, da man sich sonst selbst wegen des Inverkehrbringens von Falschgeld strafbar macht. (SO)

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