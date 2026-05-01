Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fahndungsaufruf nach vermisster 11-jähriger Luisa Paula Dawidenkow

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Erfurt (ots)

Seit gestern Abend (30.04.2026) wird die 11-jährige Luisa Paula Dawidenkow aus Erfurt vermisst.

Die Vermisste ist etwa 160 cm groß, hat eine schlanke Statur, braune lange Haare und blaue Augen. Sie ist bekleidet mit einer schwarzen Adidasjacke mit roten Streifen, einer hellblauen weiten Jeans, schwarzen Sneaker und sie trug noch eine weitere Jacke von "The Northface" unter dem Arm mit sich.

Wer hat Luisa Paula Dawidenkow seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die jede Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0107273/2026 entgegen.

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