Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung nach 14-Jähriger

Erfurt (ots)

Seit dem 19.10.2025 gegen 14:00 Uhr wird die 14-jährige Kitti Dora Hegedüs aus Erfurt vermisst.

Die Vermisste kann wie folgend beschrieben werden:

- circa 160 cm - schlanke Gestalt - schwarze lange Haare - grauer Hoodie, schwarzes Basecap mit weißer Aufschrift

Die Jugendliche wurde von ihrem Vater als vermisst gemeldet, nachdem sie sich unerlaubt von ihrer Wohnanschrift entfernt hatte.

Wer hat Kitti Dora Hegedüs seit ihrem Verschwinden gesehen oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Erfurt (Tel.: 0361/5743-24602) oder jede andere Polizeidienststelle unter Nennung der Vorgangsnummer 0274020 entgegen. (SO)

