Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autofahrer gesucht

Sömmerda (ots)

Am 26.09.2023 gegen 20:00 Uhr kam es auf dem Gelände der Star Tankstelle in der Frohndorfer Straße in Sömmerda zu einem Verkehrsunfall. Eine Frau hatte mit ihrem Fahrzeug ein anderes Auto gestreift. Erst später stellte die Fahrerin den Schaden an ihrem Fahrzeug fest. Bei dem anderen Auto soll es sich vermutlich um einen VW Transporter gehandelt haben, dessen Fahrer an der Zapfsäule 8 getankt hatte. Bisher liegen zu dem Transporter keine weiteren Erkenntnisse vor. Die Polizei bittet den Autofahrer des beschädigten Transporters sowie Zeugen des Unfalls, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0253841 bei der Polizeiinspektion in Sömmerda (03634/336-0) zu melden. (SE)

