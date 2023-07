Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Polizist von Hund gebissen

Erfurt (ots)

In Erfurt endete ein Polizeieinsatz für einen Beamten in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag mit einem schmerzhaften Hundebiss. Gegen 02:00 Uhr rückten mehrere Streifenwagen ins Güterverkehrszentrum aus. Als die Beamten das Betriebsgelände einer Firma betraten, riss sich der Hund eines Sicherheitsdienstmitarbeiters los, stürmte auf den Polizisten zu und biss ihn in den Arm. Der Polizeibeamte wurde hierdurch verletzt und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Gegen den Sicherheitsdienstmitarbeiter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. (DS)

