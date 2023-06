LPI-EF: Geldbörse gestohlen

Erfurt (ots) - Eine 49-Jährige wurde am Montag in Erfurt Opfer eines WhatsApp-Betruges. Die Täter schrieben die Frau über den Messengerdienst WhatsApp mit einer unbekannten Handynummer an und gaben sich als ihre Tochter aus. Unter dem Vorwand, Geld für ein neues Handy zu benötigten, brachten sie die Frau dazu, zwei Überweisungen in Höhe von insgesamt 3.400 Euro zu tätigen. Nachdem die 49-Jährige das Geld überwiesen hatte, bemerkte sie den Betrug und erstattete ...

