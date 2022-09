Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Trickbetrug - Senior die gesamte Rente gestohlen

Siegburg (ots)

Am Dienstag (30. August) nahm ein unbekannter Mann in Siegburg einem 79-Jährigen gegen 11:30 Uhr einen vierstelligen Betrag aus dem Portmonee. Der Senior aus Sankt Augustin wartete auf einem Parkplatz an der Wilhelmstraße auf seine Frau, die einen Arzttermin hatte. Ein Unbekannter sprach den 79-Jährigen an und bat darum, eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Der Sankt Augustiner schaute daher in seiner Geldbörse nach. Dann griff unvermittelt auch der Fremde ins Portmonee. Der Senior forderte ihn laut auf, dies zu unterlassen, woraufhin sich der Trickbetrüger rasch in unbekannte Richtung entfernte. Der ältere Herr bemerkte sofort, dass ihm ein vierstelliger Euro-Betrag an Geldscheinen fehlte. Bei dem Geld handelt es sich um die monatliche Rente, die der Bestohlene nur kurz vorher bei seiner Bank abgehoben hatte. Der Betrüger kann wie folgt beschrieben werden: schmächtig, etwa 30 bis 40 Jahre alt, dunkle Haare und dunkel gekleidet. Er sprach vermutlich Rumänisch. Hinweise nimmt die Polizei unter 02241/5413121 entgegen. (Uhl)

