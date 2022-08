Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Frau von Einbrechern geweckt

Sankt Augustin (ots)

Am Mittwochmorgen (31. August) stahlen Unbekannte ein Mobiltelefon und Bargeld aus einem Haus in Sankt Augustin. Gegen 3 Uhr bemerkte eine 61-Jährige zwei Einbrecher in ihrem Haus in der Straße "Im Spichelsfeld". Die Frau wachte im Obergeschoss auf und hörte Personen im Haus. Aus Angst blieb sie in ihrem Schlafzimmer und sah aus dem Fenster einen weißen Kleintransporter in ihrer Einfahrt stehen. Kurz darauf stiegen zwei Männer ein und fuhren davon. Im Erdgeschoss stellte die Sankt Augustinerin dann fest, dass ihre Geldbörse ausgeleert war und ein geringer Bargeldbetrag fehlte. Außerdem war ihr Smartphone verschwunden. Die hinzugerufene Polizei stellte fest, dass die Täter offenbar durch eine Tür ins Erdgeschoss des Hauses eindrangen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet diese bitte der Polizei unter 02241/5413321. (Uhl)

