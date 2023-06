Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Körperliche Auseinandersetzung in Bar

Erfurt (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es Montagabend in einer Bar in Erfurt. Kurz nach 22:00 Uhr betraten drei unbekannte Männer die Bar in der Schmidtstedter Straße. Ohne ersichtlichen Grund stießen zwei der Männer den dritten auf ein Sofa und attackierten ihn gemeinschaftlich mit Faustschlägen und Kniestößen. Anschließend flüchteten alle Beteiligten noch vor dem Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Die Beamten leiteten Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung ein. (DS)

