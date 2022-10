Reinheim (ots) - Kriminelle brachen in der Nacht zum Freitag (7.10.) auf bislang unbekannte Weise einen grünen Anhänger in der Bahnhofstraße auf und durchsuchten ihn. Sie fanden Bargeld, montierten das am Anhänger angebrachte Kühlaggregat ab und flüchteten anschließend unerkannt mit ihrer Beute. Der entstandene Schaden beläuft sich nach derzeitigen ...

