Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Vom Opfer zur Täterin

Erfurt (ots)

Am Montagnachmittag wurden Einsatzkräfte der Erfurter Polizei in den Klettenweg gerufen. Über den Notruf hatte eine Frau mitgeteilt, dass sie von einem Bekannten bestohlen und in ihrer Wohnung eingeschlossen worden war. Die Beamten trafen die Erfurterin vor ihrer Wohnung an. Schnell erkannten sie, dass die Anruferin glücklicherweise kein Opfer einer Straftat war. Stattdessen hatte sie den Notruf gewählt, weil sie sich aus der Wohnung ausgesperrt hatte. Durch ihren Anruf hatte sie auf einen kostenlosen Schlüsseldienst gehofft. Der Notruf ist ausschließlich in Notsituationen oder bei Bekanntwerden oder dem Verdacht von Straftaten oder Verkehrsunfällen zu nutzen. Die Dame erwartet daher eine Strafanzeige wegen Notrufmissbrauchs. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell