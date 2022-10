Polizei Bochum

POL-BO: Polizei ermittelt nach Einsatz von Reizgas in einer Wittener Schule

Witten (ots)

Der Einsatz von Reizgas führte am Montagvormittag, 24. Oktober, zu einem größeren Einsatz von Polizei und Feuerwehr an der Holzkamp-Gesamtschule in Witten-Annen. Eine Schülerin musste im Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Gegen 11.30 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis über einen Zwischenfall in der Holzkamp-Gesamtschule. Nach ersten Erkenntnissen wurde in einem Kunstraum Reizgas versprüht. Eine Schulklasse, welche in diesem Raum Unterricht hatte, erlitt zum Teil Atemwegsreizungen. Acht betroffene Schülerinnen und Schüler wurden durch die Feuerwehr betreut, eine Schülerin wurde mittels Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hinweise werden unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell