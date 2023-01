LPI-EF: Bankfiliale beschädigt

Erfurt (ots) - Auf einem Fußballplatz im Erfurter Stadtteil Rieth kam es am Montagabend zu einem Diebstahl. Ein Jugendlicher hatte seinen E-Roller in den frühen Abendstunden auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Während der 16-jährige Eigentümer beim Training war, nutzten Diebe die günstige Gelegenheit aus. Sie stahlen den nicht angeschlossenen Roller und fuhren davon. Fahndungsmaßnahmen nach dem E-Scooter verliefen bislang erfolglos. (SO) Rückfragen bitte an: ...

