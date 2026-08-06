Polizei Bielefeld

POL-BI: Fünf Minuten zum Diebstahl genutzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Dieb erbeutete am Mittwoch, 05.08.2026, aus einem unverschlossenen PKW eine Geldbörse.

Ein 71-Jähriger aus dem Extertal parkte seinen Dacia Logan gegen 14:10 Uhr an der Brökerstraße. Während er seine ältere Begleiterin zur Haustür geleitete, lagen sein Portemonnaie und Handy auf dem Beifahrersitz des PKW. Ein unbekannter Täter öffnete die Tür des unverschlossenen Fahrzeugs und stahl das Portemonnaie und Handy des Extertalers. Dem Dieb gelang unerkannt die Flucht.

Die Polizei erinnert: Schließen Sie ihren PKW immer ab, wenn Sie sich davon entfernen! Auch wenn Sie nur eine kurze Zeit abwesend sind!

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu wenden.

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