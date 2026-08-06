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Polizei Bielefeld

POL-BI: Fünf Minuten zum Diebstahl genutzt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Dieb erbeutete am Mittwoch, 05.08.2026, aus einem unverschlossenen PKW eine Geldbörse.

Ein 71-Jähriger aus dem Extertal parkte seinen Dacia Logan gegen 14:10 Uhr an der Brökerstraße. Während er seine ältere Begleiterin zur Haustür geleitete, lagen sein Portemonnaie und Handy auf dem Beifahrersitz des PKW. Ein unbekannter Täter öffnete die Tür des unverschlossenen Fahrzeugs und stahl das Portemonnaie und Handy des Extertalers. Dem Dieb gelang unerkannt die Flucht.

Die Polizei erinnert: Schließen Sie ihren PKW immer ab, wenn Sie sich davon entfernen! Auch wenn Sie nur eine kurze Zeit abwesend sind!

Zeugen werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu wenden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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