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Polizei Bielefeld

POL-BI: Geldbörse aus Tasche im Einkaufswagen gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Hillegossen- Ein Unbekannter entwendete am Montag, 03.08.2026, das Portemonnaie einer Bielefelderin während ihres Einkaufs.

Eine 41-jährige Bielefelderin befand sich gegen 11:30 Uhr beim Einkauf in einem Discounter an der Oerlinghauser Straße. Einem Täter gelang es, von ihr unbemerkt, das Portemonnaie aus ihrer Umhängetasche, die im Kindersitz des Einkaufswagens lag, zu entwenden.

Ein Junge fand wenig später in einem Gebüsch, circa 200 Meter entfernt, das Portemonnaie und gab es bei der Bezirksdienstbeamtin ab. Es wurde lediglich das Geld daraus entwendet.

Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht im Einkaufswagen liegen, sondern tragen Sie diese möglichst in verschlossenen Innentaschen oder dicht am Körper!

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545- 0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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