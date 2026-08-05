Polizei Bielefeld

POL-BI: Geldbörse aus Tasche im Einkaufswagen gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Hillegossen- Ein Unbekannter entwendete am Montag, 03.08.2026, das Portemonnaie einer Bielefelderin während ihres Einkaufs.

Eine 41-jährige Bielefelderin befand sich gegen 11:30 Uhr beim Einkauf in einem Discounter an der Oerlinghauser Straße. Einem Täter gelang es, von ihr unbemerkt, das Portemonnaie aus ihrer Umhängetasche, die im Kindersitz des Einkaufswagens lag, zu entwenden.

Ein Junge fand wenig später in einem Gebüsch, circa 200 Meter entfernt, das Portemonnaie und gab es bei der Bezirksdienstbeamtin ab. Es wurde lediglich das Geld daraus entwendet.

Lassen Sie Ihre Wertsachen nicht im Einkaufswagen liegen, sondern tragen Sie diese möglichst in verschlossenen Innentaschen oder dicht am Körper!

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545- 0 entgegen.

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