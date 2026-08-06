Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Falsche Bankmitarbeiter am Telefon

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Ein falscher Bankmitarbeiter überredete am Dienstag, 04.08.2026, einen Bielefelder, ihm zu vertrauen.

Gegen 15:00 Uhr erhielt ein Bielefelder einen Anruf eines unbekannten Mannes, der behauptete, Mitarbeiter seiner Bank zu sein. Er erklärte dem Bielefelder, dass man gemeinsam dessen Onlinebanking verifizieren müsse, damit das Konto des Bielefelders sicher sei. Das Misstrauen des Bielefelders räumte er mit anscheinend plausiblen Erklärungen und Erläuterung aus. Der Täter führte den Bielefelder telefonisch durch seine Onlinebanking-App. Mehrfach bestätigte das Opfer nach Weisungen des Anrufers verschiedene Dinge, bis schließlich das Gespräch beendet wurde.

Noch bestehende Zweifel ließen den Bielefelder anschließend seinen Kontostand kontrollieren. Dabei stellte er fest, dass er unter Anleitung des Täters Überweisungen an eine ihm unbekannte Frau bestätigt hatte. Das Opfer nahm sofort Kontakt mit seiner Bank auf und ließ das Onlinebanking sperren.

Denken Sie daran, geben Sie niemals TANS, PINs oder Passwörter am Telefon preis! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzten, sondern behalten Sie einen kühlen Kopf. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie Ihre Bank unter der Ihnen bekannten Rufnummer zurück, um dort die angeblichen Maßnahmen zu hinterfragen.

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