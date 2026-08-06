Polizei Bielefeld

POL-BI: Ohne Hose im Müll-Versteck

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, 05.08.2026, verlor ein Drogendealer auf der Flucht seine Hose und versteckte sich dann vergeblich in einer Mülltonne.

Gegen 16:10 Uhr befand sich ein Bielefelder Polizist in seiner Freizeit an der Eckendorfer Straße, in Höhe Walther-Rathenau-Straße. Dort bemerkte er einen unbekannten Mann, der kurzzeitig in das Auto eines polizeibekannten 42-jährigen Bielefelders mit türkischer Staatsangehörigkeit stieg. Dem Polizisten war der Bielefelder bereits als Drogendealer bekannt.

Der Beamte informierte die Leitstelle über seine verdächtige Beobachtung und fuhr dem 42-Jährigen bis in die Doktor-Viktoria-Steinbiß-Straße nach. Dort erkannte der Tatverdächtige den Polizisten, sprang aus seinem Auto und ergriff zu Fuß die Flucht. Als er über einen Zaun klettern wollte, konnte ihn der Beamte noch an der Hose festhalten. Der Dealer strampelte jedoch vehement, verlor seine Hose und konnte zunächst seine Flucht fortsetzen.

Der Dealer flüchtete in einen Hinterhof und wurde dort schließlich in einer gelben Mülltonne durch die nachalarmierten Polizisten aufgefunden und vorläufig festgenommen.

Bei der anschließenden Durchsuchung seines Autos stießen die Beamten auf diverse Einheiten Methadon, verschreibungspflichtige Medikamente und drogentypisches Equipment. In seiner Hose befand sich eine größere Menge Bargeld.

Der 42-jährige Bielefelder muss sich nun für den illegalen Handel mit Betäubungsmitteln verantworten.

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