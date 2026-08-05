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Polizei Bielefeld

POL-BI: Positiver Drogentest eines Sattelzug-Fahrers nach Schlangenlinien-Fahrt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Zeuge meldete am Dienstag,04.08.2026, die Schlangenlinien-Fahrt eines LKW-Fahrers. Bei der Polizeikontrolle verlief ein Drogenvortest des Fahrers positiv.

Ein PKW-Fahrer bemerkte auf der Autobahn die auffällige Fahrweise eines Sattelzug-Fahrers und folgte ihm. Dabei erkannte der Zeuge wiederholte Schlangenlinien und rief gegen 19:00 Uhr die Polizei. Er gab die weitere Fahrtstrecke des Verdächtigen über die Eckendorfer Straße und Beckhausstraße bis zur Sudbrackstraße durch. An der Sudbrackstraße traf die Streifenwagenbesatzung auf den 35-jährigen LKW-Fahrer aus Beckum und kontrollierten ihn. Ihm Gespräch mit dem Fahrer fielen den Polizisten drogentypische Auffälligkeiten auf.

Der 35-Jährige gab gegenüber den Beamten an, sich die Beobachtungen des Zeugen nicht erklären zu können. Ein durchgeführter Alkoholtest verlief negativ und ein Drogenvortest positiv.

Ein Arzt entnahm ihm anschließend im Krankenhaus eine Blutprobe. Der Sattelzug verblieb am Kontrollort. Nach den Maßnahmen sowie der Untersagung der weiteren Fahrt, konnte der Bielefelder die Polizeiwache wieder verlassen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

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