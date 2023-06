Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten und Personenschaden auf der BAB 33 in Richtung Osnabrück zwischen der AS Etteln und der AS Borchen

Bielefeld (ots)

(CE/MS) Am 17.06.2023, um 15:22 Uhr, ereignete sich auf der BAB 33 zwischen den Anschlussstellen Etteln und Borchen ein Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Motorradfahrer.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr eine 61-jährige Peugeot-Fahrerin aus Marburg mit ihrem Pkw die BAB 33 in Richtung Osnabrück. Sie scherte dann nach links zum Überholen aus. Ein sich von hinten nähernder 59-jähriger BMW-Motorradfahrer aus Detmold konnte sein Motorrad nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr auf das Heck des bereits links fahrenden Pkw auf. Dadurch kam er mit seinem Motorrad zu Fall und rutschte über die Fahrbahn. Anschließend kam er dann auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. Das Motorrad schleuderte nach rechts auf den Seitenstreifen. Nachfolgende Fahrzeugführer hielten sofort an, verständigten den Rettungsdienst und leisteten Erste Hilfe. Der verunfallte Motorradfahrer wurde durch die eintreffenden Rettungskräfte notärztlich versorgt und schwer verletzt ins Krankenhaus nach Paderborn verbracht. Die Pkw-Fahrerin erlitt durch den Unfall einen Schock und wurden ebenfalls dem Krankenhaus zugeführt. Am Pkw entstand leichter Sachschaden, das Motorrad wurde durch den Unfall schwer beschädigt.

Die Autobahn musste für die Rettungsmaßnahmen und die anschließende Unfallaufnahme bis ca. 20:30 Uhr voll gesperrt werden. Auf Grund der Verletzungen des Motorradfahrers vor Ort wurde das Unfallaufnahme-Team der Polizei hinzugezogen.

Der Verkehr wurde durch die Autobahnmeisterei an der Abschlussstelle Etteln abgeleitet.

Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 EUR geschätzt.

Es entstand kein nennenswerter Rückstau.

Beide beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell