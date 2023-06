Polizei Bielefeld

POL-BI: Mann aus Bielefeld vemisst

Bielefeld (ots)

DT/ Bielefeld / Kirchdornberg / Stadtgebiet - Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem 56-jährigen Bielefelder. Er wurde zuletzt am Freitagnachmittag, 16.06.2023, im Bereich Twellbachtal an seiner Wohnanschrift gesehen.

Der Bielefelder ist gut orientiert und benötigt dringend medizinische Hilfe. Eine krankheitsbedingte Eigengefährdung ist nicht auszuschließen.

Eine intensive Suche an möglichen Aufenthaltsorten, bei er auch ein Hubschrauber und ein Spürhund eingesetzt wurden, verlief bisher ergebnislos. Ein Spürhund zeigte eine Spur bis zum Poetenweg an, so dass dieser Bereich der letzte bekannte Aufenthaltsort des Gesuchten sein könnte.

Der Vemisste war in der Vergangenheit oft im Teutoburger Wald unterwegs und verfügt über gute Ortskenntnisse.

Zum Zeitpunkt des letzten Kontaktes trug der 56-Jährige ein graues T-shirt und Trekkingsandalen. Er führt einen grau-schwarzen Rucksack mit sich. Er ist ca 1,90m groß und wiegt ca. 100 Kg. Über die zuletzt getragene Hose liegen keine Erkenntnisse vor.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum derzeitigen Aufenthaltsort des Vermissten aus Kirchdornberg beim Polizeipräsidium Bielefeld unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell