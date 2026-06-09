Polizei Köln

POL-K: 260609-1-K/BAB Nachtragsmeldung: Motorradfahrer nach Unfall auf der BAB 555 gestorben

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 8. Juni, Ziffer 4: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6290493

Der 64-jährige Motorradfahrer, der gestern (8. Juni) auf der Bundesautobahn 555 bei Bornheim von einem Auto erfasst wurde, ist in einem Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Entgegen der ersten Meldung hatte der 21 Jahre alte Fahrer eines Mondeo nicht auf nasser, sondern auf trockener Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, das daraufhin gegen den Motorradfahrer geprallt war.

Das Verkehrskommissariat 2 sucht weiterhin nach Zeugen, die Hinweise zu diesem Unfall sowie zu einem möglichen weiteren Verkehrsunfall geben können, der sich bereits im Vorfeld zwischen dem Motorradfahrer und einem anderen Auto ereignet haben soll. Bitte melden Sie sich unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Verkehrskommissariats. (cb/ts)

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