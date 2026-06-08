Polizei Köln

POL-K: 260608-3-K Explosion vor Mehrfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach einer Explosion vor einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt in der Nacht zu Sonntag (7. Juni) sucht die Kriminalpolizei Zeugen, die Hinweise zur Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben können.

Ersten Erkenntnissen zufolge riefen Anwohner gegen 4 Uhr die Feuerwehr, nachdem sie einen Knall in der Corneliusstraße gehört hatten. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass ein oder mehrere Täter einen selbst gebauten Sprengsatz vor der Haustür platziert hatten, der dann explodierte und die Tür sowie Fensterscheiben erheblich beschädigte. Zu einem Brand kam es nicht. Verletzt wurde niemand.

Das Kriminalkommissariat 15 hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft unter anderem Zusammenhänge zu weiteren Taten der vergangenen Tage.

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (bg/ts)

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